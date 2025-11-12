Рейтинг@Mail.ru
ФСБ раскрыла подробности дела о покушении Киева на митрополита Тихона - РИА Новости, 12.11.2025
08:51 12.11.2025
ФСБ раскрыла подробности дела о покушении Киева на митрополита Тихона
ФСБ сообщила, что продолжает расследование дела о планировавшемся покушении на митрополита Тихона (Шевкунова), которое готовилось по заданию спецслужб Украины. РИА Новости, 12.11.2025
украина, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, сретенский монастырь
Украина, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Сретенский монастырь
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ФСБ сообщила, что продолжает расследование дела о планировавшемся покушении на митрополита Тихона (Шевкунова), которое готовилось по заданию спецслужб Украины.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в феврале 2025 года по ст. 30, ч. 2 ст. 205 (подготовка теракта) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России в отношении гражданина Украины Поповича Д.Е. и гражданина России Иванковича Н.С., которые по заданию украинских спецслужб планировали совершить в г. Москве убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г.Шевкунов) путем подрыва самодельного взрывного устройства по месту нахождения архиерея", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, согласно чистосердечному признанию Поповича и Иванковича, они после начала специальной военной операции были завербованы украинскими спецслужбами для слежки за митрополитом Тихоном, "а также получения информации о его контактах с представителями религиозных структур и органов государственной власти".
"В феврале 2025 года по указанию украинских кураторов они должны были совершить убийство митрополита Тихона общественно опасным способом путем теракта на территории Сретенского мужского монастыря (г. Москва)", - отмечается в сообщении.
ФСБ 28 февраля нынешнего года сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram. По информации силовиков, в декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ.
Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович пояснил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.
