ФСБ раскрыла подробности дела о покушении Киева на митрополита Тихона

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ФСБ сообщила, что продолжает расследование дела о планировавшемся покушении на митрополита Тихона (Шевкунова), которое готовилось по заданию спецслужб Украины.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в феврале 2025 года по ст. 30, ч. 2 ст. 205 (подготовка теракта) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России в отношении гражданина Украины Поповича Д.Е. и гражданина России Иванковича Н.С., которые по заданию украинских спецслужб планировали совершить в г. Москве убийство митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г.Шевкунов) путем подрыва самодельного взрывного устройства по месту нахождения архиерея", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, согласно чистосердечному признанию Поповича и Иванковича, они после начала специальной военной операции были завербованы украинскими спецслужбами для слежки за митрополитом Тихоном, "а также получения информации о его контактах с представителями религиозных структур и органов государственной власти".
"В феврале 2025 года по указанию украинских кураторов они должны были совершить убийство митрополита Тихона общественно опасным способом путем теракта на территории Сретенского мужского монастыря (г. Москва)", - отмечается в сообщении.
ФСБ 28 февраля нынешнего года сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, убийство готовили его помощник, гражданин Украины Денис Попович и клирик из Москвы Никита Иванкович. Фигурантов завербовало ГУР Минобороны Украины через Telegram. По информации силовиков, в декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ.
Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. Задержанный помощник митрополита Попович пояснил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. За отказ совершить теракт ему угрожали убийством родственников. После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным документам. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины.