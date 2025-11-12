ФСБ раскрыла подробности дела о покушении Киева на митрополита Тихона

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ФСБ сообщила, что продолжает расследование дела о планировавшемся покушении на митрополита Тихона (Шевкунова), которое готовилось по заданию спецслужб Украины.

"В феврале 2025 года по указанию украинских кураторов они должны были совершить убийство митрополита Тихона общественно опасным способом путем теракта на территории Сретенского мужского монастыря (г. Москва)", - отмечается в сообщении.