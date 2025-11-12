Рейтинг@Mail.ru
В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты
08:47 12.11.2025
В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты
Следствие вышло на новых фигурантов дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) по заданию Киева, сообщила ФСБ. РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Следствие вышло на новых фигурантов дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) по заданию Киева, сообщила ФСБ.
"В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, Украина планировала убить митрополита, чтобы сорвать переговоры России и США по урегулированию конфликта.
Во вторник во время обысков и допросов в Москве, Псковской области и Крыму получены доказательства в отношении фигурантов дела — помощника священнослужителя Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича. Силовики изъяли агитационную символику запрещенной в России террористической организации.
Федеральная служба безопасности продолжает расследование.
В конце февраля в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против митрополита Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Покушение готовили Попович и Иванкович, у них изъяли самодельную бомбу.
Один из задержанных признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Он также рассказал, что за несогласие совершить преступление киевские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным паспортам граждан Украины.
