В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Следствие вышло на новых фигурантов дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) по заданию Киева, сообщила ФСБ.

"В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", — говорится в релизе.

По данным спецслужбы, Украина планировала убить митрополита, чтобы сорвать переговоры России и США по урегулированию конфликта.

Во вторник во время обысков и допросов в Москве, Псковской области и Крыму получены доказательства в отношении фигурантов дела — помощника священнослужителя Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича. Силовики изъяли агитационную символику запрещенной в России террористической организации.

Федеральная служба безопасности продолжает расследование.

В конце февраля в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против митрополита Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Покушение готовили Попович и Иванкович, у них изъяли самодельную бомбу.

Один из задержанных признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Он также рассказал, что за несогласие совершить преступление киевские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.