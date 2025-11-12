https://ria.ru/20251112/fsb-2054386980.html
В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты
В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты - РИА Новости, 12.11.2025
В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты
Следствие вышло на новых фигурантов дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) по заданию Киева, сообщила ФСБ. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T08:47:00+03:00
2025-11-12T08:47:00+03:00
2025-11-12T09:18:00+03:00
происшествия
украина
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сретенский монастырь
митрополит тихон (шевкунов)
украина
москва
россия
Происшествия, Украина, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сретенский монастырь, Митрополит Тихон (Шевкунов)
В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты
ФСБ сообщила о новых причастных к покушению на митрополита Тихона
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Следствие вышло на новых фигурантов дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) по заданию Киева, сообщила ФСБ.
"В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, Украина планировала убить митрополита, чтобы сорвать переговоры России и США по урегулированию конфликта.
Во вторник во время обысков и допросов в Москве, Псковской области и Крыму получены доказательства в отношении фигурантов дела — помощника священнослужителя Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича. Силовики изъяли агитационную символику запрещенной в России террористической организации.
Федеральная служба безопасности продолжает расследование.
В конце февраля в ФСБ
сообщили о предотвращении теракта против митрополита Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Покушение готовили Попович и Иванкович, у них изъяли самодельную бомбу.
Один из задержанных признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре
в Москве. Он также рассказал, что за несогласие совершить преступление киевские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
После совершения преступления фигуранты планировали выехать из России по поддельным паспортам граждан Украины.