Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат от Люксембурга примет участие в форуме в Сочи - РИА Новости, 12.11.2025
18:19 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/evrodeputat-2054580000.html
Евродепутат от Люксембурга примет участие в форуме в Сочи
Евродепутат от Люксембурга примет участие в форуме в Сочи - РИА Новости, 12.11.2025
Евродепутат от Люксембурга примет участие в форуме в Сочи
Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в соцсети X, что посетит Сочи для участия в форуме "БРИКС - Европа" 14 и 15 ноября. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:19:00+03:00
2025-11-12T18:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019765293_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8a9ea4b6031de406a9f5a41f95ca007d.jpg
Евродепутат от Люксембурга примет участие в форуме в Сочи

Евродепутат Картайзер примет участие в форуме "БРИКС - Европа" в Сочи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Фернан Картайзер
Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Фернан Картайзер . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в соцсети X, что посетит Сочи для участия в форуме "БРИКС - Европа" 14 и 15 ноября.
"Завтра я отправляюсь в Сочи, чтобы принять участие в симпозиуме, в котором примут участие представители стран БРИКС и Европы", - сказано в публикации.
Картайзер добавил, что по приглашению Российской академии наук он расскажет о перспективах возобновления экономического сотрудничества и о необходимости урегулирования путем переговоров для прекращения конфликта на Украине.
"После моего визита в Москву в мае я продолжу работу по поиску дипломатических путей преодоления разногласий между Европой и нашими российскими соседями", - заключил евродепутат.
Логотип АдГ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи, несмотря ни на что
8 ноября, 21:14
 
