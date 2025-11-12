https://ria.ru/20251112/evrodeputat-2054580000.html
Евродепутат от Люксембурга примет участие в форуме в Сочи
Евродепутат от Люксембурга примет участие в форуме в Сочи - РИА Новости, 12.11.2025
Евродепутат от Люксембурга примет участие в форуме в Сочи
Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил в соцсети X, что посетит Сочи для участия в форуме "БРИКС - Европа" 14 и 15 ноября. РИА Новости, 12.11.2025
Евродепутат от Люксембурга примет участие в форуме в Сочи
Евродепутат Картайзер примет участие в форуме "БРИКС - Европа" в Сочи