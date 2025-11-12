https://ria.ru/20251112/den-2054447340.html
СФ одобрил закон об установлении Дня взятия Кенигсберга днем воинской славы
Сенаторы одобрили закон об установлении Дня героического штурма и взятия Кенигсберга - 9 апреля - новым днём воинской славы России. РИА Новости, 12.11.2025
