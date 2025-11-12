Рейтинг@Mail.ru
СФ одобрил закон об установлении Дня взятия Кенигсберга днем воинской славы
12:40 12.11.2025
СФ одобрил закон об установлении Дня взятия Кенигсберга днем воинской славы
Сенаторы одобрили закон об установлении Дня героического штурма и взятия Кенигсберга - 9 апреля - новым днём воинской славы России.
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об установлении Дня героического штурма и взятия Кенигсберга - 9 апреля - новым днём воинской славы России.
Документ был внесен в Госдуму в июне группой сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Кенигсбергская наступательная операция. Освобождение города Кенигсберг 9 апреля 1945 года - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Взятие Кенигсберга: Как проходила Кенигсбергская наступательная операция
9 апреля, 02:53
Законом предусматривается установление новой памятной даты России: 9 апреля - День героического штурма и взятия Кёнигсберга (1945 год).
Кенигсберг был полностью освобожден Красной армией 9 апреля 1945 года в ходе стратегической Кенигсбергской операции. По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР", 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую.
Минометный расчет готовится к огню по противнику. На снаряде надпись:по Кенигсбергу огонь - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Историк рассказал о значении взятия Кенигсберга в 1945 году
9 апреля, 03:04
 
