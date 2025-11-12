Рейтинг@Mail.ru
Бензин подешевел на российских АЗС впервые с весны прошлого года
19:06 12.11.2025
Бензин подешевел на российских АЗС впервые с весны прошлого года
Бензин подешевел на российских АЗС впервые с весны прошлого года
Средняя розничная цена бензина в России с 5 по 10 ноября снизилась впервые с марта прошлого года - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр, а... РИА Новости, 12.11.2025
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
2025
Новости
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Бензин подешевел на российских АЗС впервые с весны прошлого года

В России цена на бензин на АЗС снизилась на 0,2% впервые с марта 2024 года

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 5 по 10 ноября снизилась впервые с марта прошлого года - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,2%, или на 15 копеек, до 74,56 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
В последний раз снижение средней стоимости бензина было зафиксировано в марте 2024 года, на неделе с 4 по 11 марта.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,19%, до 62,25 рубля за литр, Аи-95 - на 0,21%, до 67,34 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,24% - до 87,9 рубля.
Общая инфляция в стране с 6 по 10 ноября составила 0,09%.
Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 36 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2%) областях. Рост цен наблюдался в 29 субъектах РФ, больше всего в Забайкальском крае - на 0,9%. В Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,2%, а в Москве практически не изменились.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.
Экономика Россия Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала