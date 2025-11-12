Бензин подешевел на российских АЗС впервые с весны прошлого года

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 5 по 10 ноября снизилась впервые с марта прошлого года - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,2%, или на 15 копеек, до 74,56 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.

В последний раз снижение средней стоимости бензина было зафиксировано в марте 2024 года, на неделе с 4 по 11 марта.

Общая инфляция в стране с 6 по 10 ноября составила 0,09%.

Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 36 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2%) областях. Рост цен наблюдался в 29 субъектах РФ , больше всего в Забайкальском крае - на 0,9%. В Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,2%, а в Москве практически не изменились.

Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.