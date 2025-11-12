Разрушение турецкого самолета в воздухе может указывать на взрыв, пишут СМИ

АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Разрушение потерпевшего крушение в Грузии турецкого военного самолёта в воздухе может указывать на внешнее вмешательство или взрыв боеприпасов на борту, пишет в среду проправительственная газета Türkiye.
Министерство обороны Турции во вторник заявило, что военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Расследование причин крушения турецкого военного самолета в Грузии будет проводиться с особой тщательностью, заявила во вторник администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Самолёт, вылетевший из Гянджи, разбился через пять километров после пересечения грузинской границы. Погибли 20 наших военнослужащих. Разрушение самолёта в воздухе вызывает предположение о возможном внешнем воздействии и взрыве боеприпасов на борту. Технические бригады приступили к расследованию на месте происшествия", - пишет издание.