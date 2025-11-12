Армения рассмотрит предложения о покупке зерна, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Армения никогда откажется от покупки российского зерна, но рассмотрит и другие предложения, заявил в среду премьер страны Никол Пашинян.
Ранее в среду в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Армения из политических соображений хочет помочь Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины за счет денег Евросоюза. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о сообщении СВР по планам Еревана отказаться от зерна из РФ, заявил, что сообщения Службы внешней разведки никогда не бывают голословными.
"Армения никогда не откажется от приобретения зерна в России, я это официально заявляю. Но Армения никогда не откажется от того, чтобы посмотреть, что еще есть, кто еще продает зерно, есть ли предложение", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
По его словам, если появится продавец зерна и предложит его купить, Армения "не закроет уши и не убежит". "Не будет такого. Сегодня есть предложения. Когда увидели, что мы приобрели зерно в Казахстане, другие продавцы спрашивают, интересна ли нам эта тема", - заявил Пашинян, добавив, что армянскую сторону в этом вопросе интересует цена.