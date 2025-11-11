Рейтинг@Mail.ru
Запад навязывает ООН выгодную ему повестку, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.11.2025
18:51 11.11.2025
Запад навязывает ООН выгодную ему повестку, заявили в Госдуме
Запад навязывает ООН выгодную ему повестку, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.11.2025
Запад навязывает ООН выгодную ему повестку, заявили в Госдуме
Запад стремится сохранить "бразды правления" в мире, навязывая ООН выгодную ему повестку, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия"). РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:51:00+03:00
2025-11-11T18:51:00+03:00
исламабад
александр бабаков
оон
госдума рф
справедливая россия
в мире
исламабад
исламабад, александр бабаков, оон, госдума рф, справедливая россия, в мире
Исламабад, Александр Бабаков, ООН, Госдума РФ, Справедливая Россия, В мире
Запад навязывает ООН выгодную ему повестку, заявили в Госдуме

Бабаков: Запад пытается сохранить бразды правления, навязывая ООН свою повестку

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Запад стремится сохранить "бразды правления" в мире, навязывая ООН выгодную ему повестку, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия").
"Запад стремится сохранить "бразды правления" в мире, навязывая ООН выгодную ему повестку и блокируя коллективные усилия по выработке универсальных решений", - сказал Бабаков, слова которого приводит пресс-служба.
В сообщении отмечается, что Бабаков во главе думской делегации прибыл на международную конференцию председателей парламентов "Мир, безопасность и развитие" в Исламской Республике Пакистан в Исламабаде.
В своём обращении к участникам форума, как рассказали в пресс-службе, вице-спикер Госдумы акцентировал внимание на ключевой роли парламентов в укреплении международного сотрудничества, а также выступил с жёсткой оценкой политики западных стран, подрывающей эффективность работы центральных институтов глобального управления.
"Сегодня как никогда важно создавать благоприятные условия для развития контактов законодательных органов стран, для регулярной "сверки часов" по всему спектру актуальных проблем", - отметил он.
По словам Бабакова, ООН переживает непростой период, и разочарование в организации вызвано не внутренними слабостями, а отсутствием политической воли и ответственности у ряда государств-членов, прежде всего у стран коллективного Запада. Парламентарий считает, что эгоистичная и деструктивная линия западных государств подрывает эффективность ООН изнутри.
"Западники используют эти площадки не для консолидации, а для сведения счётов с государствами, проводящими независимую политику", - подытожил он.
ИсламабадАлександр БабаковООНГосдума РФСправедливая РоссияВ мире
 
 
