Россияне отработают только 56 дней в зимние месяцы - РИА Новости, 11.11.2025
03:32 11.11.2025
Россияне отработают только 56 дней в зимние месяцы
Россияне отработают только 56 дней в зимние месяцы
общество
россия
антон котяков
россия
общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Россияне отработают только 56 дней в зимние месяцы

Этой зимой россияне отработают 56 дней

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. За декабрь, январь и февраль россияне суммарно проработают 56 дней при 12-дневных новогодних выходных, свидетельствует календарь праздничных и выходных дней на 2025-2026 годы.
Россияне начнут отдыхать в четверг 31 декабря. Последний день года сделали нерабочим из-за переноса выходных дней — субботу 3 января перенесут на пятницу 9 января, а воскресенье 4 января перенесут как раз на 31 декабря. Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что благодаря предложенным переносам новогодние каникулы 2026 года продлятся рекордные 12 дней.
Календарь декабрь 2025 — январь 2026
Новогодние праздники 2025–2026 года: как отдыхают в России
5 ноября, 13:39
По окончании новогодних выходных 12 января в запасе работающих по пятидневке россиян останется еще 19 рабочих дней. Таким образом, январь в 2026 году считается самым коротким рабочим месяцем в году.
Череда зимних нерабочих дней продолжится и в феврале. В этом месяце в честь Дня защитника Отечества граждане будут отдыхать с 21 по 23 февраля.
Календарь праздничных дней в 2026 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Производственный календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
1 июля, 11:38
 
ОбществоРоссияАнтон Котяков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
