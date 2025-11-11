Россияне отработают только 56 дней в зимние месяцы

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. За декабрь, январь и февраль россияне суммарно проработают 56 дней при 12-дневных новогодних выходных, свидетельствует календарь праздничных и выходных дней на 2025-2026 годы.

Россияне начнут отдыхать в четверг 31 декабря. Последний день года сделали нерабочим из-за переноса выходных дней — субботу 3 января перенесут на пятницу 9 января, а воскресенье 4 января перенесут как раз на 31 декабря. Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что благодаря предложенным переносам новогодние каникулы 2026 года продлятся рекордные 12 дней.

По окончании новогодних выходных 12 января в запасе работающих по пятидневке россиян останется еще 19 рабочих дней. Таким образом, январь в 2026 году считается самым коротким рабочим месяцем в году.