ВСУ потеряли за сутки до 205 военных в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
