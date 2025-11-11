Рогов рассказал, зачем ВСУ эвакуируют население в Днепропетровской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Киевский режим принудительно эвакуирует население из прифронтовой зоны в Днепропетровской области и подконтрольной ему части Запорожской области, чтобы занять опустевшие дома и квартиры, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.