Рогов рассказал, зачем ВСУ эвакуируют население в Днепропетровской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Киевский режим принудительно эвакуирует население из прифронтовой зоны в Днепропетровской области и подконтрольной ему части Запорожской области, чтобы занять опустевшие дома и квартиры, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин заявил, что власти Украины расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
"Эвакуацию киевский режим проводит не во имя спасения людей. Цель противника – как можно больше вывезти людей, чтобы они не передавали координаты нахождения ВСУ российской армии, а также использовать опустевшие жилые дома и квартиры как пункты временной дислокации для своих боевиков и складирования оружия", - сказал Рогов.
По его словам, эвакуация идет из 50-километровой прифронтовой зоны.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 74% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
22 июня 2022, 17:18