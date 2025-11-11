Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал, зачем ВСУ эвакуируют население в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 11.11.2025
Рогов рассказал, зачем ВСУ эвакуируют население в Днепропетровской области
Рогов рассказал, зачем ВСУ эвакуируют население в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.11.2025
Рогов рассказал, зачем ВСУ эвакуируют население в Днепропетровской области
Киевский режим принудительно эвакуирует население из прифронтовой зоны в Днепропетровской области и подконтрольной ему части Запорожской области, чтобы занять... РИА Новости, 11.11.2025
россия, днепропетровская область, запорожская область, владимир рогов, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Запорожская область, Владимир Рогов, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов рассказал, зачем ВСУ эвакуируют население в Днепропетровской области

Рогов: ВСУ эвакуируют население в Днепропетровской области, чтобы занять их дома

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Киевский режим принудительно эвакуирует население из прифронтовой зоны в Днепропетровской области и подконтрольной ему части Запорожской области, чтобы занять опустевшие дома и квартиры, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин заявил, что власти Украины расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
ВС России продолжают освобождение Днепропетровской и Запорожской областей
8 ноября, 14:05
"Эвакуацию киевский режим проводит не во имя спасения людей. Цель противника – как можно больше вывезти людей, чтобы они не передавали координаты нахождения ВСУ российской армии, а также использовать опустевшие жилые дома и квартиры как пункты временной дислокации для своих боевиков и складирования оружия", - сказал Рогов.
По его словам, эвакуация идет из 50-километровой прифронтовой зоны.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области. При этом по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских вооружённых сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 74% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьЗапорожская областьВладимир РоговДмитрий ПесковВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
