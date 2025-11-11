Рейтинг@Mail.ru
Орбан сделал заявление о встрече Трампа и Путина
22:37 11.11.2025
Орбан сделал заявление о встрече Трампа и Путина
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью ATV, что саммит Путина и Трампа в Будапеште остается на повестке дня. РИА Новости, 11.11.2025
в мире, будапешт, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, санкции в отношении россии, юрий ушаков
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью ATV, что саммит Путина и Трампа в Будапеште остается на повестке дня.
"Что откладывается, то все равно придет. Просто не тогда, когда мы хотим, а немного позже", — заявил политик.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Германии резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана
10 ноября, 21:01
По мнению Орбана, переговоры застопорились из-за территориального вопроса. Он также заявил, что Стамбульские соглашения 2022 года могли стать завершением конфликта, но "англосаксы все разрушили".
Лидеры США и России 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Российский лидер, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Орбан заявил, что Венгрия не столкнется с санкциями на нефть из России
10 ноября, 11:43
 
