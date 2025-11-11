Рейтинг@Mail.ru
22:52 11.11.2025
Путин провел встречу с президентом Казахстана
Путин провел встречу с президентом Казахстана
Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым стратегическое партнерство двух стран. РИА Новости, 11.11.2025
Путин провел встречу с президентом Казахстана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым стратегическое партнерство двух стран.
Российский лидер поблагодарил казахстанского коллегу за визит в Москву. Он рассказал, что находится в постоянном контакте с Токаевым. Во время переговоров они затронут всю повестку двусторонних отношений.
"Я думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее и на более отдаленные, среднесрочные перспективы".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Глава Казахстана, в свою очередь, назвал Путина старшим товарищем и поблагодарил за теплый прием. Он также заявил, что хотел бы поделиться с ним мнением о международных событиях. Кроме того, Токаев отметил, что у России и Казахстана нет серьезных проблем в государственных отношениях.
"Что касается двустороннего сотрудничества, то оно носит характер стратегического партнерства, союзнических отношений. Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
президент Казахстана
Встреча прошла в представительском кабинете президента России в Кремле и продлилась около трех часов. Лидеры побеседовали в формате тет-а-тет.
Сегодня президент Казахстан прибыл в Россию с двухдневным визитом. В среду политики проведут переговоры, в онлайн-формате примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов. Также Путин даст от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.
Последняя встреча Путина и Токаева состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе. Тогда они поговорили о двусторонних связях, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.
