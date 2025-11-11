В Волгограде обыскали офис немецкой организации после незаконной эксгумации

ВОЛГОГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Обыски проведены в офисе немецкой организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" в Волгограде, обнаружены незаконно эксгумированные останки неопознанных солдат, сообщает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.