В Волгограде обыскали офис немецкой организации после незаконной эксгумации - РИА Новости, 11.11.2025
15:16 11.11.2025
В Волгограде обыскали офис немецкой организации после незаконной эксгумации
В Волгограде обыскали офис немецкой организации после незаконной эксгумации
Обыски проведены в офисе немецкой организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" в Волгограде, обнаружены незаконно эксгумированные... РИА Новости, 11.11.2025
В Волгограде обыскали офис немецкой организации после незаконной эксгумации

ФСБ провела обыски в офисе немецкого «Народного союза Германии» в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 11 ноя – РИА Новости. Обыски проведены в офисе немецкой организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями" в Волгограде, обнаружены незаконно эксгумированные останки неопознанных солдат, сообщает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области.
Ранее УФСБ сообщало, что ФСБ предотвратила попытку правительства и спецслужб ФРГ проведения пропагандистской акции в Волгоградской области в год празднования 80-й годовщины Победы, незаконно перезахоронив солдат вермахта, чьи останки были незаконно эксгумированы с территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области.
"В результате проведенного обыска в офисе организации в городе Волгограде изъяты незаконно эксгумированные останки неопознанных солдат и офицеров, а также квадрокоптер, посредством которого представители организации по заданию германского внешнеполитического ведомства осуществляли видеосъемку местности, в том числе вблизи объектов министерства обороны РФ", - говорится в сообщении ФСБ.
ФСБ объявило предостережение немецкой НПО после попытки эксгумации солдат
Вчера, 15:15
 
