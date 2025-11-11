Рейтинг@Mail.ru
Визит Токаева в Москву. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/vizit-2054234868.html
Визит Токаева в Москву. Прямая трансляция
Визит Токаева в Москву. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.11.2025
Визит Токаева в Москву. Прямая трансляция
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибывает в Россию. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:02:00+03:00
2025-11-11T16:02:00+03:00
политика
москва
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054231835_4:0:715:400_1920x0_80_0_0_5747ce0d3a913b7695d7a6ced4deb02e.jpg
москва
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Токаев прибывает в Москву с официальным визитом
Токаев прибывает в Москву с официальным визитом
2025-11-11T16:02
true
PT20M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054231835_93:0:626:400_1920x0_80_0_0_1ff2e932b2a477d86419743aa0c117ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, видео
Политика, Москва, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев
Визит Токаева в Москву. Прямая трансляция
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибывает в Россию.
2025-11-11T16:02
true
PT20M27S

Визит Токаева в Москву. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибывает в Россию.
 
ПолитикаМоскваКазахстанРоссияКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала