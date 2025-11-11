Рейтинг@Mail.ru
МВФ выступил с замечаниями к бюджетным мерам Украины, пишет Bloomberg
11.11.2025
15:42 11.11.2025
МВФ выступил с замечаниями к бюджетным мерам Украины, пишет Bloomberg
в мире
украина
киев
даниил гетманцев
сергей марченко
мвф
верховная рада украины
украина
киев
в мире, украина, киев, даниил гетманцев, сергей марченко, мвф, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Даниил Гетманцев, Сергей Марченко, МВФ, Верховная Рада Украины
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) выступил с рядом критических замечаний в отношении бюджетных мер Украины на 2026 год, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Блумберг 17 октября сообщал, что МВФ требует от Украины произвести девальвацию национальной валюты, что могло бы помочь укрепить непростое финансовое положение Киева за счет увеличения доходов бюджета, выраженных в нацвалюте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
Вчера, 08:00
"МВФ выражает обеспокоенность по поводу ряда бюджетных мер Украины, в то время как фонд-кредитор начинает переговоры... о новом четырехлетнем кредитном пакете", - говорится в публикации.
По данным агентства, беспокойство МВФ вызвали налоговые льготы, в том числе для перерабатывающей промышленности и самозанятых предпринимателей, что, по мнению фонда-кредитора, может ослабить и без того шаткое финансовое положение Киева в условиях конфликта. Кроме того, МВФ также не согласился с предложением предоставить гражданам Украины бесплатный проезд на поезде на расстояние до 3000 километров.
Отмечается, что разногласия между МВФ и Украиной могут затруднить переговоры о новом пакете помощи Киеву на общую сумму 8 миллиардов долларов.
Согласно информации агентства, МВФ в августе выразил обеспокоенность по поводу налогового законодательства в письме депутату Верховной рады, главе комитета по вопросам финансов Даниилу Гетманцеву. По данным источника Блумберга, аналогичные вопросы были адресованы премьер-министру Юлии Свириденко.
Глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер 17 октября заявил, что перспективы экономики Украины ухудшились, в том числе, из-за ударов по объектам энергетического комплекса страны. Каммер добавил, что на украинский бюджет оказывается дополнительная нагрузка из-за роста импорта тех товаров, которые "критически нужны Киеву для продолжения военных усилий". Помимо этого, представитель фонда отметил потерю Украиной конкурентоспособности экономики.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Минимум два года". Фицо раскрыл главный сценарий конфликта на Украине
Вчера, 01:25
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского
10 ноября, 21:12
 
В мире, Украина, Киев, Даниил Гетманцев, Сергей Марченко, МВФ, Верховная Рада Украины
 
 
