МВФ выступил с замечаниями к бюджетным мерам Украины, пишет Bloomberg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) выступил с рядом критических замечаний в отношении бюджетных мер Украины на 2026 год, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"МВФ выражает обеспокоенность по поводу ряда бюджетных мер Украины, в то время как фонд-кредитор начинает переговоры... о новом четырехлетнем кредитном пакете", - говорится в публикации.
По данным агентства, беспокойство МВФ вызвали налоговые льготы, в том числе для перерабатывающей промышленности и самозанятых предпринимателей, что, по мнению фонда-кредитора, может ослабить и без того шаткое финансовое положение Киева в условиях конфликта. Кроме того, МВФ также не согласился с предложением предоставить гражданам Украины бесплатный проезд на поезде на расстояние до 3000 километров.
Отмечается, что разногласия между МВФ и Украиной могут затруднить переговоры о новом пакете помощи Киеву на общую сумму 8 миллиардов долларов.
Согласно информации агентства, МВФ в августе выразил обеспокоенность по поводу налогового законодательства в письме депутату Верховной рады, главе комитета по вопросам финансов Даниилу Гетманцеву. По данным источника Блумберга, аналогичные вопросы были адресованы премьер-министру Юлии Свириденко.
Глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер 17 октября заявил, что перспективы экономики Украины ухудшились, в том числе, из-за ударов по объектам энергетического комплекса страны. Каммер добавил, что на украинский бюджет оказывается дополнительная нагрузка из-за роста импорта тех товаров, которые "критически нужны Киеву для продолжения военных усилий". Помимо этого, представитель фонда отметил потерю Украиной конкурентоспособности экономики.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского
10 ноября, 21:12