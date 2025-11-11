Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Китай избегает конфронтации с США - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/tramp-2054069672.html
Трамп заявил, что Китай избегает конфронтации с США
Трамп заявил, что Китай избегает конфронтации с США - РИА Новости, 11.11.2025
Трамп заявил, что Китай избегает конфронтации с США
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в ночь на вторник, что Китай избегает конфронтации с Вашингтоном, поскольку... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T03:43:00+03:00
2025-11-11T03:43:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_5381694ef3f68496b1af2cbfd6cb27db.jpg
https://ria.ru/20250902/tramp-2039217200.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47e7825d39661f4f674f95e02624ffe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что Китай избегает конфронтации с США

Трамп считает, что Китай не хочет связываться с США из-за их военной мощи

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в ночь на вторник, что Китай избегает конфронтации с Вашингтоном, поскольку Соединённые Штаты обладают огромной военной силой.
"Я прекрасно лажу с председателем... (КНР Си Цзиньпином - ред.) и с Китаем, но единственный способ поддерживать хорошие отношения с ними - действовать с позиции силы. Мы обладаем колоссальной мощью благодаря тарифам и благодаря тому, что я восстановил армию. У них много ракет, но и у нас их много, и они не хотят с нами связываться", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 2 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Трамп считает, что Китай нуждается в отношениях с США
2 сентября, 22:52
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала