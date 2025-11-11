Студенты МГИМО поговорили с Токаевым на казахском языке

АСТАНА, 11 ноя - РИА Новости. Студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) поговорили с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, находящимся с визитом в РФ, на казахском языке, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.

"Чем больше знаешь о разных странах, тем более о Казахстане, который является естественным союзником России, тем лучше для вас с точки зрения устройства на работу, конкурентоспособности на глобальном и региональном уровнях", - приводятся в сообщении слова Токаева.