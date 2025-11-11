Рейтинг@Mail.ru
Студенты МГИМО поговорили с Токаевым на казахском языке - РИА Новости, 11.11.2025
17:08 11.11.2025
Студенты МГИМО поговорили с Токаевым на казахском языке
Студенты МГИМО поговорили с Токаевым на казахском языке - РИА Новости, 11.11.2025
Студенты МГИМО поговорили с Токаевым на казахском языке
Студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) поговорили с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, находящимся с... РИА Новости, 11.11.2025
Студенты МГИМО поговорили с Токаевым на казахском языке

Студенты МГИМО на казахском языке рассказали Токаеву об изучении его трудов

АСТАНА, 11 ноя - РИА Новости. Студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) поговорили с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, находящимся с визитом в РФ, на казахском языке, сообщает во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
Президент Казахстана 11-12 ноября находится с государственным визитом России. Ранее в Кремле сообщали, что Токаев и президент РФ Владимир Путин проведут переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений, а также по ключевым вопросам региональной и международной повестки. Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске.
"Президент побеседовал со студентами МГИМО. В ходе беседы, которая прошла на казахском языке, студенты рассказали Касым-Жомарту Токаеву, что в МГИМО изучают принципы дипломатии и открытости, изложенные в его трудах", - говорится в сообщении.
"Чем больше знаешь о разных странах, тем более о Казахстане, который является естественным союзником России, тем лучше для вас с точки зрения устройства на работу, конкурентоспособности на глобальном и региональном уровнях", - приводятся в сообщении слова Токаева.
Первого ноября в Астане министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и ректор МГИМО Анатолий Торкунов вручили студенческие билеты студентам первого набора филиала российского вуза в Астане.
В казахстанском филиале МГИМО в 2025 году начали обучение 103 студента. Он расположился в Евразийском Национальном университете имени Гумилева, однако Нурбек отметил, что для МГИМО в Астане строится современный корпус.
