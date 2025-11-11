Российские истребители сопровождают борт Токаева, направляющегося в Москву

АСТАНА, 11 ноя — РИА Новости. Российские Су-35 сопровождают самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направляющегося с визитом в Москву, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
«
"С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ", — говорится в публикации.
Государственный визит президента Казахстана в Россию пройдет 11-12 ноября. Ожидается, что он обсудит на переговорах с Владимиром Путиным вопросы стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевые темы региональной и международной повестки.
Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.
Последняя встреча Путина и Токаева состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе. Тогда они поговорили о двусторонних связях, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.