Российские истребители сопровождают борт Токаева, направляющегося в Москву
13:58 11.11.2025 (обновлено: 14:23 11.11.2025)
Российские истребители сопровождают борт Токаева, направляющегося в Москву
Новости
казахстан, москва, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), су-35
Казахстан, Москва, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-35
АСТАНА, 11 ноя — РИА Новости. Российские Су-35 сопровождают самолет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направляющегося с визитом в Москву, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ", — говорится в публикации.
Государственный визит президента Казахстана в Россию пройдет 11-12 ноября. Ожидается, что он обсудит на переговорах с Владимиром Путиным вопросы стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевые темы региональной и международной повестки.
Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.
Последняя встреча Путина и Токаева состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе. Тогда они поговорили о двусторонних связях, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.
Флаги России и Казахстана в Москве в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Кремле рассказали о программе визита Токаева в Москву
Вчера, 12:34
 
КазахстанМоскваРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-35
 
 
