Российские истребители сопровождают борт Токаева, направляющегося в Москву

Государственный визит президента Казахстана в Россию пройдет 11-12 ноября. Ожидается, что он обсудит на переговорах с Владимиром Путиным вопросы стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевые темы региональной и международной повестки.