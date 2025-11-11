Обвиняемый в терактах на "Северных потоках" украинец прекратил голодовку

РИМ, 11 ноя – РИА Новости. Обвиняемый в терактах на газопроводах "Северный поток" гражданин Украины Сергей Кузнецов, который находится в итальянской тюрьме в ожидании окончательного решения об экстрадиции в Германию, прекратил голодовку, заявил журналистам его адвокат Никола Канестрини.

"Украинский военнослужащий Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по европейскому ордеру на арест, выданному Германией, прекратил голодовку, начатую 31 октября 2025 года, в знак протеста против условий содержания под стражей и нарушения его основных прав. Во время протеста он потерял около 9 килограммов. Решение прекратить голодовку было принято после того, как итальянские власти дали гарантии полного соблюдения его прав, особенно в отношении полноценного питания", - говорится в заявлении Канестрини, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее адвокат сообщал, что Кузнецов не ест мяса.

В конце октября суд итальянской Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова по запросу местной прокуратуры. В комментарии РИА Новости Канестрини заявил, что защита украинца подала апелляцию на решение о выдаче в Верховный кассационный суд Италии . На рассмотрение обращения у инстанции есть месяц. Кузнецов содержится в тюрьме строгого режима.

Во время голодовки Кузнецов требовал соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, достойные условия содержания и равное обращение с другими заключенными в отношении свиданий с семьей, заявлял ранее адвокат.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу экстрадиции гражданина Украины в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе первого процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.

Защита Канестрини в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.