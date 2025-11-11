Рейтинг@Mail.ru
Тайфун "Фунг-Вонг" нанес сельхозу Филиппин ущерб в два миллиона долларов
15:59 11.11.2025
Тайфун "Фунг-Вонг" нанес сельхозу Филиппин ущерб в два миллиона долларов
Супертайфун "Фунг-Вонг" нанес ущерб сельскому хозяйству Филиппин в размере 142 миллионов филиппинских песо (около 2,4 миллиона долларов США), сообщает местная... РИА Новости, 11.11.2025
Тайфун "Фунг-Вонг" нанес сельхозу Филиппин ущерб в два миллиона долларов

Супертайфун "Фунг-Вонг" нанес ущерб сельскому хозяйству Филиппин на $2,4 млн

Последствия тайфуна на Филиппинах
Последствия тайфуна на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Jacqueline Hernandez
Последствия тайфуна на Филиппинах. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Супертайфун "Фунг-Вонг" нанес ущерб сельскому хозяйству Филиппин в размере 142 миллионов филиппинских песо (около 2,4 миллиона долларов США), сообщает местная газета Inquirer со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.
Супертайфун обрушился на северо-восточную часть Филиппин в воскресенье. По последним данным, в результате тайфуна погибли по меньшей мере 18 человек, еще около 1,4 миллиона человек были заранее эвакуированы.
Последствия супертайфуна Фунг-Вонг на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах возросло до 18 человек
Вчера, 10:35
"Министерство сельского хозяйства во вторник сообщило, что супертайфун "Уван" (филиппинское название супертайфуна "Фунг-Вонг" - ред.) нанес ущерб сельскому хозяйству страны в размере более чем 142 миллиона филиппинских песо", - пишет Inquirer.
Как сообщает газета, наибольший ущерб был нанесен урожаю риса, потери которого составили 6,8 тысячи тонн в физическом выражении и 116 миллионов филиппинских песо (1,9 миллиона долларов) в денежном выражении, и урожаю кукурузы, потери которого составили 1,2 тысячи тонн в физическом выражении и 20 миллионов филиппинских песо (339 тысяч долларов США) в денежном выражении.
Сообщается, что министерство сельского хозяйства Филиппин уже выделило денежные средства из фонда быстрого реагирования на восстановление пострадавших районов.
Сейчас супертайфун "Фунг-Вонг" приближается к Китаю. Почти 5 тысяч жителей уезда Хуалянь на востоке Тайваня эвакуированы в безопасные места, местные власти объявили о закрытии школ и учреждений. "Фунг-Вонг" станет 26-м тайфуном для Китая в 2025 году. Стихия принесет проливные дожди на восток провинций Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун.
Последствия тайфуна Калмаэги - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
При тайфуне во Вьетнаме погибли пять человек
7 ноября, 08:19
На прошлой неделе на центральную часть Филиппин также обрушился тайфун "Калмаэги". По последним данным, число погибших составило по меньшей мере 232 человека, еще 112 человек числятся пропавшими без вести. Большинство жертв найдены в провинции Себу, в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос. В четверг президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил в стране "режим национального бедствия".
В понедельник посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что информация о пострадавших россиянах в результате тайфуна "Калмаэги" и супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах не поступала. Посольство находится в контакте с местными правоохранительными органами.
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Ничто не помогает". СМИ раскрыли, что произошло с россиянами на Филиппинах
8 ноября, 17:37
 
В миреФилиппиныСШАКитайФердинанд Маркос
 
 
