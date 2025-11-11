Тайфун "Фунг-Вонг" нанес сельхозу Филиппин ущерб в два миллиона долларов

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Супертайфун "Фунг-Вонг" нанес ущерб сельскому хозяйству Филиппин в размере 142 миллионов филиппинских песо (около 2,4 миллиона долларов США), сообщает местная газета Inquirer со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Супертайфун обрушился на северо-восточную часть Филиппин в воскресенье. По последним данным, в результате тайфуна погибли по меньшей мере 18 человек, еще около 1,4 миллиона человек были заранее эвакуированы.

"Министерство сельского хозяйства во вторник сообщило, что супертайфун "Уван" (филиппинское название супертайфуна "Фунг-Вонг" - ред.) нанес ущерб сельскому хозяйству страны в размере более чем 142 миллиона филиппинских песо", - пишет Inquirer.

Как сообщает газета, наибольший ущерб был нанесен урожаю риса, потери которого составили 6,8 тысячи тонн в физическом выражении и 116 миллионов филиппинских песо (1,9 миллиона долларов) в денежном выражении, и урожаю кукурузы, потери которого составили 1,2 тысячи тонн в физическом выражении и 20 миллионов филиппинских песо (339 тысяч долларов США ) в денежном выражении.

Сообщается, что министерство сельского хозяйства Филиппин уже выделило денежные средства из фонда быстрого реагирования на восстановление пострадавших районов.

Фуцзянь и Гуандун. Сейчас супертайфун "Фунг-Вонг" приближается к Китаю . Почти 5 тысяч жителей уезда Хуалянь на востоке Тайваня эвакуированы в безопасные места, местные власти объявили о закрытии школ и учреждений. "Фунг-Вонг" станет 26-м тайфуном для Китая в 2025 году. Стихия принесет проливные дожди на восток провинций Чжэцзян

На прошлой неделе на центральную часть Филиппин также обрушился тайфун "Калмаэги". По последним данным, число погибших составило по меньшей мере 232 человека, еще 112 человек числятся пропавшими без вести. Большинство жертв найдены в провинции Себу , в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос. В четверг президент Филиппин Фердинанд Маркос -младший объявил в стране "режим национального бедствия".