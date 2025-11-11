Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили стимулировать бесплатное предоставление детских кресел
06:40 11.11.2025
В Госдуме предложили стимулировать бесплатное предоставление детских кресел
В Госдуме предложили стимулировать бесплатное предоставление детских кресел - РИА Новости, 11.11.2025
В Госдуме предложили стимулировать бесплатное предоставление детских кресел
общество, москва, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Москва, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме предложили стимулировать бесплатное предоставление детских кресел

В Госдуме призвали продумать интеграцию детского кресла в базовый тариф такси

© Fotolia / milamoresДетское кресло в автомобиле
Детское кресло в автомобиле - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Fotolia / milamores
Детское кресло в автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо проработать механизмы, которые либо интегрируют стоимость детских кресел в базовый тариф такси, либо стимулируют их бесплатное предоставление, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
"Необходимо проработать механизмы, которые либо интегрируют стоимость детских кресел в базовый тариф такси, либо стимулируют их бесплатное предоставление, как это уже успешно делают, например, некоторые каршеринговые и прокатные компании в других странах", - сказал Гаврилов.
По его словам, проблема доступности детских кресел - это дополнительный налог на семьи с детьми, и в настоящее время многие российские семьи, особенно в крупных городах, сталкиваются с системной проблемой, которая ложится на них дополнительным финансовым бременем. Речь, как уточнил политик, идет о наценке за использование детского удерживающего устройства (детского кресла) при заказе такси.
"Сервисы такси официально устанавливают доплату за детское кресло. Например, в Москве эта услуга оценивается в полторы тысячи рублей поверх стоимости поездки. Эта сумма, на первый взгляд, может показаться незначительной. Однако для семьи, которая регулярно пользуется такси для поездок с ребенком в поликлинику, на развивающие занятия или просто в гости, эти расходы складываются в ощутимую сумму", - добавил Гаврилов.
Также глава думского комитета рассказал о том, что, сталкиваясь с постоянными дополнительными расходами, некоторые родители оказываются перед "невыбором": либо нести финансовые потери, либо рисковать безопасностью ребенка, используя несертифицированные устройства, либо отказаться от такси в пользу общественного транспорта.
"Поездка в переполненном автобусе или метро с заболевшим ребенком не только некомфортна, но и может усугубить его состояние и способствовать распространению инфекции. Таким образом, семьи с детьми оказываются в неравных условиях по сравнению с другими гражданами. Сложившаяся практика перекладывания затрат на безопасность детей на плечи родителей через систему наценок в такси является несправедливой", - отметил он.
По мнению Гаврилова, такая практика создает барьер для доступа к безопасным и комфортным перевозкам, особенно для многодетных и малообеспеченных семей.
