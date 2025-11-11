Апелляцию украинца Кузнецова рассмотрят в Италии 19 ноября, сообщил адвокат

РИМ, 11 ноя - РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии рассмотрит 19 ноября апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, на решение об экстрадиции в Германию, говорится в заявлении его адвоката Николы Канестрини, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Верховный кассационный суд назначил на среду, 19 ноября 2025 года, слушание апелляции защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова , арестованного в Италии по запросу Германии на основании европейского ордера на арест в связи со взрывами газопроводов " Северный поток- 1" и "Северный поток-2". Решение ожидается вечером, а мотивировочная часть решения будет опубликована в последующие дни. В случае отмены дела производство будет возобновлено в Апелляционном суде Болоньи , в противном случае передача его Германии может состояться в течение десяти дней", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, защита Кузнецова приводит семь доводов для отмены решения, в том числе якобы политический характер дела, процессуальные нарушения и иммунитет подсудимого как бывшего военного, якобы действовавшего по приказанию начальства.

"Дело Кузнецова поднимает основополагающие вопросы верховенства права в Европе : разграничение военных действий от обычных преступлений и защита основных прав в процедурах экстрадиции", - заявил Канестрини.

В конце октября суд итальянской Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова по запросу местной прокуратуры.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.

В середине октября Верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство.

В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе первого процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.

Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства.