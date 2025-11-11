Рейтинг@Mail.ru
Апелляцию украинца Кузнецова рассмотрят в Италии 19 ноября, сообщил адвокат
21:31 11.11.2025
Апелляцию украинца Кузнецова рассмотрят в Италии 19 ноября, сообщил адвокат
Верховный кассационный суд Италии рассмотрит 19 ноября апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах... РИА Новости, 11.11.2025
РИМ, 11 ноя - РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии рассмотрит 19 ноября апелляцию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, на решение об экстрадиции в Германию, говорится в заявлении его адвоката Николы Канестрини, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Верховный кассационный суд назначил на среду, 19 ноября 2025 года, слушание апелляции защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по запросу Германии на основании европейского ордера на арест в связи со взрывами газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Решение ожидается вечером, а мотивировочная часть решения будет опубликована в последующие дни. В случае отмены дела производство будет возобновлено в Апелляционном суде Болоньи, в противном случае передача его Германии может состояться в течение десяти дней", - говорится в сообщении.
Фото подозреваемого по делу о подрыве Северного потока, опубликованное итальянскими СМИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Обвиняемый в терактах на "Северных потоках" украинец прекратил голодовку
Вчера, 18:12
По словам адвоката, защита Кузнецова приводит семь доводов для отмены решения, в том числе якобы политический характер дела, процессуальные нарушения и иммунитет подсудимого как бывшего военного, якобы действовавшего по приказанию начальства.
"Дело Кузнецова поднимает основополагающие вопросы верховенства права в Европе: разграничение военных действий от обычных преступлений и защита основных прав в процедурах экстрадиции", - заявил Канестрини.
В конце октября суд итальянской Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию Кузнецова по запросу местной прокуратуры.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и начал процесс об экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.
В середине октября Верховный суд отменил решение об экстрадиции, принятое судом Болоньи, и назначил новое судебное разбирательство.
В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе первого процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Суд постановил выдать Германии обвиняемого в подрывах "Северных потоков"
27 октября, 12:55
Защита в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
МИД: в ЕС не ответили на запросы о правовой помощи по "Северным потокам"
Вчера, 16:40
 
В миреГерманияУкраинаИталияСеверный потокСергей Кузнецов (архитектор)БолоньяСеймур ХершДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАСеверный поток — 2
 
 
