Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с осужденных за теракт в Петербурге 67 миллионов рублей - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/sud-2054221271.html
Суд взыскал с осужденных за теракт в Петербурге 67 миллионов рублей
Суд взыскал с осужденных за теракт в Петербурге 67 миллионов рублей - РИА Новости, 11.11.2025
Суд взыскал с осужденных за теракт в Петербурге 67 миллионов рублей
Суд взыскал 67 миллионов рублей ущерба с 11 осужденных за теракт в метро в Петербурге в 2017 году по иску метрополитена, сообщила руководитель объединенной... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:30:00+03:00
2025-11-11T15:30:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/28/1552312847_0:79:3151:1851_1920x0_80_0_0_b8adec5c8e716818eb55226b2f57b72a.jpg
https://ria.ru/20251107/lyubertsy-2053368941.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/28/1552312847_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a84553e3165d6e7bf4186fb3d73fe047.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Суд взыскал с осужденных за теракт в Петербурге 67 миллионов рублей

Суд взыскал 67 млн руб ущерба с осужденных за теракт в метро Петербурга в 2017

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОбвиняемые по делу об организации теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года на заседании суда в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2019
Обвиняемые по делу об организации теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года на заседании суда в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Обвиняемые по делу об организации теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года на заседании суда в Санкт-Петербурге. 2 апреля 2019. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Суд взыскал 67 миллионов рублей ущерба с 11 осужденных за теракт в метро в Петербурге в 2017 году по иску метрополитена, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
"Ленинский районный суд нашего города удовлетворил иск метрополитена к террористам. Суд взыскал с ответчиков солидарно 67 миллионов рублей", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадали несколько десятков пассажиров. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести - 25 человек, легкий вред здоровью - 31 человек.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Люберцах пресекли подготовку к теракту
7 ноября, 11:01
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала