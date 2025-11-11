Суд взыскал с осужденных за теракт в Петербурге 67 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Суд взыскал 67 миллионов рублей ущерба с 11 осужденных за теракт в метро в Петербурге в 2017 году по иску метрополитена, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.