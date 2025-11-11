В Москве суд рассмотрит дело о подготовке покушения на Симоньян 27 ноября

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 27 ноября в закрытом режиме приступит к рассмотрению дела о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Первое заседание по существу назначено на 27 ноября", - сказали в суде.

Там уточнили, что поскольку среди обвиняемых есть несколько несовершеннолетних, то слушание дела будет проходить в закрытом режиме.

Дело в отношении 12 фигурантов поступило в суд в конце октября.

Ранее в СК сообщили, что Михаил Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, вовлекая в неё сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023 года участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и ЛГБТ*+ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ ), публикуя видео в сети для пропаганды экстремизма.

Кроме того, Балашов и Егор Савельев за 50 тысяч долларов согласились убить Симоньян , но были задержаны ФСБ до реализации плана. Все обвиняемые находятся под стражей, дело направлено в прокуратуру для передачи в суд.

По данным Генпрокуратуры , не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову с предложением за денежное вознаграждение убить Маргариту Симоньян. Дав согласие, он привлек Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки, о чем сообщали неустановленным лицам. Заказчики убийства, в свою очередь, передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами.

Не позднее 13 июля того же года неустановленные лица для убийства Симоньян спрятали автомат Калашникова и 90 патронов к нему в гараже по улице Вавилова в Москве, о чем сообщили Балашову, который прибыл к гаражу и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Узбекистана. Следствие считает вышеуказанных лиц также причастными к хулиганству и разбойным нападениям на граждан, в том числе Таджикистана

В зависимости от роли и участия злоумышленники обвиняются по чч. 1, 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222 УК РФ (покушение на незаконное приобретение оружия и боеприпасов к нему), п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 3 ст. 33, п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (организация разбоя), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 213 УК РФ (организация хулиганства), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).