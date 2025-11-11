Станкович прокомментировал уход с поста главного тренера "Спартака"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Серб Деян Станкович заявил, что был горд занимать должность главного тренера московского "Спартака", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Ранее во вторник "красно-белые" объявили о расставании со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Руководство выразило неудовлетворение турнирным положением команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда с 25 очками после 15 туров занимает шестое место в таблице.
"Я был горд работать в "Спартаке" - от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то - нет, но я могу сказать точно: "Спартак" - главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а "Спартак" навсегда останется в моем сердце. Я желаю "Спартаку" стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца", - заявил Станкович.
Станкович 19 сентября был на месяц отстранен от всех соревнований под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Перед этим тренер был удален за нецензурную брань в адрес главного арбитра в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" (2:2).
Станковичу 47 лет, он возглавил "Спартак" в мае 2024 года и привел команду к четвертому месту в РПЛ в прошлом сезоне. Бывший полузащитник итальянских "Лацио" и "Интера" завершил карьеру игрока в 2013 году, после чего тренировал сербскую "Црвену Звезду", с которой трижды стал чемпионом страны и дважды обладателем национального Кубка, итальянскую "Сампдорию" и "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.
