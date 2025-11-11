https://ria.ru/20251111/solntse-2054314328.html
Землю ждет мощный удар солнечной плазмы
Землю ждет мощный удар солнечной плазмы - РИА Новости, 11.11.2025
Землю ждет мощный удар солнечной плазмы
Землю ждет мощный удар солнечной плазмы 12 ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
2025-11-11
2025-11-11T19:06:00+03:00
2025-11-11T21:23:00+03:00
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131272/66/1312726698_0:187:1459:1281_1920x0_80_0_0_bdb3ebe184670139215cf983e7b45f25.jpg
Землю ждет мощный удар солнечной плазмы
Самый мощный удар солнечной плазмы за несколько лет ждет Землю 12 ноября
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Землю ждет мощный удар солнечной плазмы 12 ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Все утренние рассуждения о приходе к Земле
двух выбросов от вспышек X уровня, казавшиеся такими значимыми и важными, утратили актуальность. Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно модели, он будет самым сильным в текущем 25-м солнечном цикле", — говорится в публикации в Telegram-канале
.
Ранее руководитель лаборатории Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что на Солнце произошла мощнейшая с октября 2024 года вспышка, она достигла балла Х5.2.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергетических и навигационных систем, сбоям в промышленных сетях, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияет ли это космическое событие на здоровье людей, пока нет.
Солнечные циклы длятся примерно по 11 лет. Рост активности в рамках 25-го наблюдаемого человечеством солнечного цикла начался в 2021 году, а пик был пройден в 2024-м.