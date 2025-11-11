Рейтинг@Mail.ru
Землю ждет мощный удар солнечной плазмы
Наука
 
19:06 11.11.2025 (обновлено: 21:23 11.11.2025)
Землю ждет мощный удар солнечной плазмы
Землю ждет мощный удар солнечной плазмы 12 ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Вспышки на Солнце
Землю ждет мощный удар солнечной плазмы

Самый мощный удар солнечной плазмы за несколько лет ждет Землю 12 ноября

© Фото : NASA/SDOИзображение активных областей на Солнце
Изображение активных областей на Солнце - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : NASA/SDO
Изображение активных областей на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Землю ждет мощный удар солнечной плазмы 12 ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Все утренние рассуждения о приходе к Земле двух выбросов от вспышек X уровня, казавшиеся такими значимыми и важными, утратили актуальность. Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки. Удар по Земле ожидается завтра, и, согласно модели, он будет самым сильным в текущем 25-м солнечном цикле", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Ранее руководитель лаборатории Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что на Солнце произошла мощнейшая с октября 2024 года вспышка, она достигла балла Х5.2.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергетических и навигационных систем, сбоям в промышленных сетях, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияет ли это космическое событие на здоровье людей, пока нет.

Солнечные циклы длятся примерно по 11 лет. Рост активности в рамках 25-го наблюдаемого человечеством солнечного цикла начался в 2021 году, а пик был пройден в 2024-м.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
10 ноября, 12:25
 
Наука
 
 
