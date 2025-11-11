Астроном рассказал о самой сильной за год вспышке на Солнце

Рейтинг@Mail.ru
13:27 11.11.2025 (обновлено: 16:10 11.11.2025)
Астроном Богачёв: вспышка на Солнце стала самой сильной с 3 октября 2024 года

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вспышка на Солнце достигла балла Х5.2 и стала самой сильной с октября 2024 года, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Вспышке присвоен балл Х5.2, уже падает вниз", - сказал Богачев.
Он уточнил, что вспышка стала сильнейшей с 3 октября 2024 года.
В Лаборатории рассказали, что по потоку излучения событие в 3-5 раз превышает все вспышки этого года, а по энергии - оценочно в 10-20 раз.
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
10 ноября, 12:25
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
10 ноября, 12:25
 
НаукаРоссийская академия наукВспышки на СолнцеКосмос - РИА Наука
 
 
