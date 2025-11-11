https://ria.ru/20251111/solntse-2054172011.html
Астроном рассказал о самой сильной за год вспышке на Солнце
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вспышка на Солнце достигла балла Х5.2 и стала самой сильной с октября 2024 года, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Вспышке присвоен балл Х5.2, уже падает вниз", - сказал Богачев.
Он уточнил, что вспышка стала сильнейшей с 3 октября 2024 года.
В Лаборатории рассказали, что по потоку излучения событие в 3-5 раз превышает все вспышки этого года, а по энергии - оценочно в 10-20 раз.