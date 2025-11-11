Активность на Солнце. 11 ноября 2025 года

На Солнце зафиксировали самую крупную вспышку в 2025 году

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Самая крупная вспышка в 2025 году происходит на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

« "Самая крупная вспышка года! Растет!" — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

По данным на сайте лаборатории, вспышка уже превысила балл X5.0 и продолжает расти.