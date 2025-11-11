https://ria.ru/20251111/solntse-2054170387.html
На Солнце зафиксировали самую крупную вспышку в 2025 году
Самая крупная вспышка в 2025 году происходит на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 11.11.2025
