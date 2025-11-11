https://ria.ru/20251111/solntse-2054095526.html
Ученые предупредили о магнитных бурях
Ученые предупредили о магнитных бурях - РИА Новости, 11.11.2025
Ученые предупредили о магнитных бурях
Слабые и умеренные магнитные бури ожидаются во вторник, в среду они могут перерасти в сильные, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T09:22:00+03:00
2025-11-11T09:22:00+03:00
2025-11-11T09:58:00+03:00
наука
российская академия наук
вспышки на солнце
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054103827_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_15aeba3167e94917fa969cb9195040ef.jpg
https://ria.ru/20251110/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054103827_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_8becf8a5fd20cb4b125a35b8524018cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, вспышки на солнце , космос - риа наука
Наука, Российская академия наук, Вспышки на Солнце , Космос - РИА Наука
Ученые предупредили о магнитных бурях
ИКИ РАН: слабые магнитные бури на Солнце в среду могут перерасти в сильные