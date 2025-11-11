На Солнце произошло около 15 вспышек за сутки

https://ria.ru/20251111/solntse-2054093157.html
Солнце за прошедшие сутки произвело около 15 вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 11.11.2025
