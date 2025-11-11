Рейтинг@Mail.ru
Бывший российский сенатор Слуцкер умер от рака в Женеве, сообщила Guardian
17:28 11.11.2025 (обновлено: 01:23 12.11.2025)
Бывший российский сенатор Слуцкер умер от рака в Женеве, сообщила Guardian
Бывший российский сенатор Слуцкер умер от рака в Женеве, сообщила Guardian - РИА Новости, 12.11.2025
Бывший российский сенатор Слуцкер умер от рака в Женеве, сообщила Guardian
Бывший член Совета Федерации РФ Владимир Слуцкер умер от рака в возрасте 69 лет в Женеве, пишет британская газета Guardian. РИА Новости, 12.11.2025
в мире, россия, женева (город), владимир слуцкер, совет федерации рф
В мире, Россия, Женева (город), Владимир Слуцкер, Совет Федерации РФ
Бывший российский сенатор Слуцкер умер от рака в Женеве, сообщила Guardian

Guardian: бывший член СФ России Слуцкер скончался в Женеве

Владимир Слуцкер. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывший член Совета Федерации РФ Владимир Слуцкер умер от рака в возрасте 69 лет в Женеве, пишет британская газета Guardian.
"Слуцкер, 69 лет,.. скончался в сентябре от рака... в хосписе в Женеве", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, перед смертью Слуцкер жаловался на финансовые проблемы, с которыми он столкнулся из-за того, что лишился своих активов. По данным газеты, еще в августе британский судья постановил, чтобы бывший сенатор выплатил 25 миллионов фунтов стерлингов своей бывшей жене.
При этом, как сообщает на своем сайте британская юридическая компания Family Law in Partnership (FLiP), которая представляла в суде бывшую жену Слуцкера, судья постановил, что экс-сенатор "пытался скрыть свое состояние" от суда и неоднократно нарушал требования о раскрытии финансовой информации.
Так, судья пришел к выводу, что в собственности у Слуцкера были дом в Лондоне стоимостью около 45 миллионов фунтов стерлингов, около 4 миллионов фунтов стерлингов в швейцарском банке REYL, дом в Москве, который оценивается в 22 миллиона фунтов стерлингов, участок под застройку в Москве стоимостью порядка 150 миллионов фунтов стерлингов, вложения в американские фонды в размере 17 миллионов фунтов стерлингов и коллекция искусства на сумму около 4 миллионов фунтов стерлингов.
Суд также признал, что Слуцкер якобы использовал оффшорные компании, чтобы отгородиться от своих активов. Кроме того, Слуцкер намеревался подарить коллекцию искусства и убранство дома своему взрослому сыну от первого брака Михаилу Слуцкеру.
Судья пришел к выводу, что Слуцкер "был нечестен и продолжал поступать нечестно... показания Михаила... об искусстве... были полны противоречий и путаницы".
Как сообщает на сайте фирмы адвокат Дэвид Эллисон, экс-сенатор так и не выплатил своей бывшей жене "ни одного пенни" до самой смерти.
"Перед смертью он исчез, оборвав все контакты со своими маленькими детьми. Михаил Слуцкер отказался разглашать что-либо о завещании, которое могло бы принести пользу маленьким детям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Борьба с империей Слуцкер и всеми, кто получил от нее выгоду, продолжается", - заявил адвокат Алены Слуцкер.
 
