СК назвал приоритетную версию крушения вертолета в Дагестане

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Данные с бортового самописца показывают, что вертолет Ка-226, рухнувший в Дагестане, был исправен, ошибки пилотирования - приоритетная версия, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По данным следствия, днем 7 ноября в Дагестане, вблизи базы отдыха Солнечный берег, потерпел крушение вертолет Ка-226, совершавший рейс по маршруту Кизляр – Избербаш. Отмечается, что на борту находились шесть пассажиров. В результате авиапроисшествия погибло пять человек, ещё один человек находится в реанимации, состояние второго пострадавшего стабилизировано.
"Бортовой самописец воздушного судна (черный ящик), изъятый в ходе осмотра места происшествия, передан в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Предварительная информация о расшифровке показывает отсутствие технических неисправностей вертолета, вследствие чего версия ошибки пилотирования является приоритетной", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в рамках уголовного дела проводятся авиационно-техническая, химическая и иные экспертизы, а также иные мероприятия по установлению обстоятельств и причин трагедии.