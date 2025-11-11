Рейтинг@Mail.ru
СК назвал приоритетную версию крушения вертолета в Дагестане
12:48 11.11.2025
СК назвал приоритетную версию крушения вертолета в Дагестане
СК назвал приоритетную версию крушения вертолета в Дагестане - РИА Новости, 11.11.2025
СК назвал приоритетную версию крушения вертолета в Дагестане
Данные с бортового самописца показывают, что вертолет Ка-226, рухнувший в Дагестане, был исправен, ошибки пилотирования - приоритетная версия, сообщается в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:48:00+03:00
2025-11-11T12:48:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
кизляр
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ка-226
крушение вертолета в дагестане
республика дагестан
россия
кизляр
происшествия, республика дагестан, россия, кизляр, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ка-226, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Кизляр, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ка-226, Крушение вертолета в Дагестане
СК назвал приоритетную версию крушения вертолета в Дагестане

Приоритетной версией крушения вертолета в Дагестане назвали ошибку пилотирования

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramНа месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан
На месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
На месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Данные с бортового самописца показывают, что вертолет Ка-226, рухнувший в Дагестане, был исправен, ошибки пилотирования - приоритетная версия, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По данным следствия, днем 7 ноября в Дагестане, вблизи базы отдыха Солнечный берег, потерпел крушение вертолет Ка-226, совершавший рейс по маршруту КизлярИзбербаш. Отмечается, что на борту находились шесть пассажиров. В результате авиапроисшествия погибло пять человек, ещё один человек находится в реанимации, состояние второго пострадавшего стабилизировано.
"Бортовой самописец воздушного судна (черный ящик), изъятый в ходе осмотра места происшествия, передан в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Предварительная информация о расшифровке показывает отсутствие технических неисправностей вертолета, вследствие чего версия ошибки пилотирования является приоритетной", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в рамках уголовного дела проводятся авиационно-техническая, химическая и иные экспертизы, а также иные мероприятия по установлению обстоятельств и причин трагедии.
Кадры с места падения вертолета в Дагестане - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
У погибшего в авиакатастрофе в Дагестане конструктора остались двое детей
9 ноября, 09:21
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияКизлярСледственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетКа-226Крушение вертолета в Дагестане
 
 
