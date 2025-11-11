Жительнице Тамбовки начислили 11,5 миллиона рублей за водоснабжение

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя — РИА Новости. Владелице жилья в селе Тамбовка Амурской области по ошибке начислили 11,5 миллиона рублей за водоснабжение, позже счет исправили, рассказал РИА Новости директор компании "Тамбовские коммунальные системы" (ТКС) Антон Самохвалов.

"Просто опечатка, машина дала сбой, и все. То есть когда передают показания собственники, это все вручную забивает специалист. Объем большой, тысяча абонентов. Где-то, может быть, ошибку допустила. Ну, в принципе, исправили тут же одновременно, на следующий рабочий день. Нашли ошибку, определили, исправили, все выставили, все как положено", — сказал он.

© Фото : соцсети Счет за водоснабжение, который получила владелица жилья в селе Тамбовка Амурской области © Фото : соцсети Счет за водоснабжение, который получила владелица жилья в селе Тамбовка Амурской области

Как сообщил Самохвалов, квартира в Тамбовке принадлежит амурчанке, которая переехала в Ярославль . Для абонентов компании создан специальный чат, куда они передают показания счетчиков. И владелица жилья перед трехдневными выходными, посвященными Дню народного единства, обратилась с вопросом о неверных начислениях. Но так как это были нерабочие дни, ответа от сотрудников она не получила и опубликовала эти квитанции с большими цифрами в соцсетях. После окончания праздничных дней сотрудники "ТКС" все оперативно исправили.

По словам Самохвалова, речь идет о сумме 11,5 миллиона рублей за водоснабжение и водоотведение.