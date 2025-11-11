Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Тамбовки начислили 11,5 миллиона рублей за водоснабжение - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 11.11.2025 (обновлено: 14:11 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/schet-2054138024.html
Жительнице Тамбовки начислили 11,5 миллиона рублей за водоснабжение
Жительнице Тамбовки начислили 11,5 миллиона рублей за водоснабжение - РИА Новости, 11.11.2025
Жительнице Тамбовки начислили 11,5 миллиона рублей за водоснабжение
Владелице жилья в селе Тамбовка Амурской области по ошибке начислили 11,5 миллиона рублей за водоснабжение, позже счет исправили, рассказал РИА Новости директор РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:57:00+03:00
2025-11-11T14:11:00+03:00
происшествия
амурская область
ярославль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770524386_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fdc048278d949f517f5643d69bca7460.jpg
https://ria.ru/20250309/zhkkh-2003764314.html
амурская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770524386_0:0:1612:1208_1920x0_80_0_0_b09121bf670a58fc32099de725bff37c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, ярославль
Происшествия, Амурская область, Ярославль
Жительнице Тамбовки начислили 11,5 миллиона рублей за водоснабжение

В Тамбовке жительнице по ошибке начислили 11,5 млн рублей за водоснабжение

© РИА Новости / Виталий Белоусов Единый платежный документ для оплаты услуг ЖКХ
 Единый платежный документ для оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Единый платежный документ для оплаты услуг ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя — РИА Новости. Владелице жилья в селе Тамбовка Амурской области по ошибке начислили 11,5 миллиона рублей за водоснабжение, позже счет исправили, рассказал РИА Новости директор компании "Тамбовские коммунальные системы" (ТКС) Антон Самохвалов.
"Просто опечатка, машина дала сбой, и все. То есть когда передают показания собственники, это все вручную забивает специалист. Объем большой, тысяча абонентов. Где-то, может быть, ошибку допустила. Ну, в принципе, исправили тут же одновременно, на следующий рабочий день. Нашли ошибку, определили, исправили, все выставили, все как положено", — сказал он.
© Фото : соцсетиСчет за водоснабжение, который получила владелица жилья в селе Тамбовка Амурской области
Счет за водоснабжение, который получила владелица жилья в селе Тамбовка Амурской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : соцсети
Счет за водоснабжение, который получила владелица жилья в селе Тамбовка Амурской области
Как сообщил Самохвалов, квартира в Тамбовке принадлежит амурчанке, которая переехала в Ярославль. Для абонентов компании создан специальный чат, куда они передают показания счетчиков. И владелица жилья перед трехдневными выходными, посвященными Дню народного единства, обратилась с вопросом о неверных начислениях. Но так как это были нерабочие дни, ответа от сотрудников она не получила и опубликовала эти квитанции с большими цифрами в соцсетях. После окончания праздничных дней сотрудники "ТКС" все оперативно исправили.
По словам Самохвалова, речь идет о сумме 11,5 миллиона рублей за водоснабжение и водоотведение.
"Показания она (собственница. — Прим. ред.) передает каждый месяц. Просто так получилось, что показания передаются с ноликами. Ноль-ноль-ноль-ноль-32 куба. Ноль-ноль-ноль-ноль-37. И получилось, что единичка встала перед цифрами. И получилось за 100 тысяч кубов ей выставили", — уточнил Самохвалов.
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Россиянам назвали ситуацию, когда лучше не спешить с оплатой ЖКХ
9 марта, 03:15
 
ПроисшествияАмурская областьЯрославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала