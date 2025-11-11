https://ria.ru/20251111/rossija-2054190769.html
Шойгу рассказал о возможности совместных учений России и Египта
Шойгу рассказал о возможности совместных учений России и Египта - РИА Новости, 11.11.2025
Шойгу рассказал о возможности совместных учений России и Египта
Россия и Египет могут активизировать взаимодействие по линии оборонных ведомств, а также проводить совместные мероприятия боевой подготовки на регулярной... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:24:00+03:00
2025-11-11T14:24:00+03:00
2025-11-11T14:24:00+03:00
в мире
египет
россия
каир (город)
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054164357_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_33b5f3e62290e584c242a94290f216bc.jpg
https://ria.ru/20251110/shojgu-2053966004.html
египет
россия
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054164357_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a66f59d6e7369776a45c07d10649fcd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, россия, каир (город), сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Египет, Россия, Каир (город), Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу рассказал о возможности совместных учений России и Египта
Шойгу: Россия и Египет могут активизировать взаимодействие по линии обороны
КАИР, 11 ноя – РИА Новости. Россия и Египет могут активизировать взаимодействие по линии оборонных ведомств, а также проводить совместные мероприятия боевой подготовки на регулярной основе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Каире на встрече с министром обороны Египта Абделем Магидом Сакром.
"Считаем важным активизировать взаимодействие по линии оборонных ведомств России
и Египта
. В частности, проводить совместные мероприятия боевой подготовки на регулярной основе, а также наращивать нормативную базу сотрудничества в военной области. Также возможно расширить практику обучения египетских военнослужащих в вузах Минобороны России
", - сказал Шойгу
.
Он отметил, что сегодня проводятся регулярные заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
"Российские вооружение и техника, поставленные в Египет, стали одним из важнейших элементов укрепления комплексной системы обороны вашей страны. Доказанная надежность имущества российских производителей позволяет поддерживать боевую готовность египетских вооруженных сил на высоком уровне", - добавил Шойгу.