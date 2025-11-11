Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о возможности совместных учений России и Египта - РИА Новости, 11.11.2025
14:24 11.11.2025
Шойгу рассказал о возможности совместных учений России и Египта
Шойгу рассказал о возможности совместных учений России и Египта
Россия и Египет могут активизировать взаимодействие по линии оборонных ведомств, а также проводить совместные мероприятия боевой подготовки на регулярной... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
египет
россия
каир (город)
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
Шойгу рассказал о возможности совместных учений России и Египта

Шойгу: Россия и Египет могут активизировать взаимодействие по линии обороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр обороны Египта Абдель Магид Сакр во время встречи в Каире
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр обороны Египта Абдель Магид Сакр во время встречи в Каире - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр обороны Египта Абдель Магид Сакр во время встречи в Каире. Архивное фото
КАИР, 11 ноя – РИА Новости. Россия и Египет могут активизировать взаимодействие по линии оборонных ведомств, а также проводить совместные мероприятия боевой подготовки на регулярной основе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Каире на встрече с министром обороны Египта Абделем Магидом Сакром.
"Считаем важным активизировать взаимодействие по линии оборонных ведомств России и Египта. В частности, проводить совместные мероприятия боевой подготовки на регулярной основе, а также наращивать нормативную базу сотрудничества в военной области. Также возможно расширить практику обучения египетских военнослужащих в вузах Минобороны России", - сказал Шойгу.
Он отметил, что сегодня проводятся регулярные заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
"Российские вооружение и техника, поставленные в Египет, стали одним из важнейших элементов укрепления комплексной системы обороны вашей страны. Доказанная надежность имущества российских производителей позволяет поддерживать боевую готовность египетских вооруженных сил на высоком уровне", - добавил Шойгу.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Шойгу высказался об урегулировании палестино-израильского конфликта
В миреЕгипетРоссияКаир (город)Сергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
