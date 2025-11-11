Шойгу рассказал о возможности совместных учений России и Египта

КАИР, 11 ноя – РИА Новости. Россия и Египет могут активизировать взаимодействие по линии оборонных ведомств, а также проводить совместные мероприятия боевой подготовки на регулярной основе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Каире на встрече с министром обороны Египта Абделем Магидом Сакром.