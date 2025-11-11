Рейтинг@Mail.ru
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа - РИА Новости, 11.11.2025
23:08 11.11.2025
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа - РИА Новости, 11.11.2025
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле продлилась примерно три часа, передает корреспондент... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
россия
казахстан
владимир путин
дмитрий песков
россия
казахстан
в мире, россия, казахстан, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа

Неформальная встреча Путина и Токаева в Кремле продлилась три часа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Неформальная встреча президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле продлилась примерно три часа, передает корреспондент РИА Новости.
Путин и Токаев во вторник провели неформальную встречу в Кремле. Она началась примерно в 20.00 по московскому времени.
Президент Казахстана 11-12 ноября находится с государственным визитом в России. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная программа визита начнется в среду.
В среду лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также от имени президента РФ будет дан государственный обед.
Прибытие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Песков прокомментировал сопровождение Токаева истребителями
В миреРоссияКазахстанВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
