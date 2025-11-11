https://ria.ru/20251111/putin-2054351314.html
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа - РИА Новости, 11.11.2025
Неформальная встреча Путина и Токаева продлилась три часа
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле продлилась примерно три часа, передает корреспондент... РИА Новости, 11.11.2025
