Встреча Путина и Токаева завершилась
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили неформальную встречу, сообщили в Кремле. РИА Новости, 11.11.2025
2025
Новости
Путин и Токаев завершили неформальную встречу в Кремле
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили неформальную встречу, сообщили в Кремле.
"Сегодняшняя встреча лидеров России
и Казахстана
завершилась", - говорится в Telegram-канале
Кремля.
Как следует из опубликованного пресс-службой видео, российский президент лично проводил казахстанского коллегу. Лидеры кратко побеседовали "на ногах", выходя из Сенатского дворца в Кремле, затем пожали друг другу руки и обнялись.
"Спасибо вам большое за гостеприимство! До встречи завтра", - сказал Токаев
на прощание.
Отмечается, что завтра Путин
и Токаев продолжат переговоры в Кремле. По итогам визита планируется подписать ряд важных двусторонних документов.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, официальная программа визита начнется в среду.
Завтра лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также от имени президента РФ будет дан государственный обед.