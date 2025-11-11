https://ria.ru/20251111/putin-2054339843.html
Путин и Токаев продолжили общение за неформальным ужином
Путин и Токаев продолжили общение за неформальным ужином - РИА Новости, 11.11.2025
Путин и Токаев продолжили общение за неформальным ужином
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжили общение в Кремле за неформальным ужином, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.11.2025
россия
казахстан
владимир путин
дмитрий песков
в мире
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
Путин и Токаев продолжили общение за неформальным ужином
