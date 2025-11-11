Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев продолжили общение за неформальным ужином - РИА Новости, 11.11.2025
21:34 11.11.2025
Путин и Токаев продолжили общение за неформальным ужином
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжили общение в Кремле за неформальным ужином, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжили общение в Кремле за неформальным ужином, передает корреспондент РИА Новости.
Путин во вторник встретился в Кремле с Токаевым, который прибыл в Россию с государственным визитом.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная программа визита начнется в среду.
Завтра лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании 21-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также от имени президента РФ будет дан государственный обед.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием
РоссияКазахстанВладимир ПутинДмитрий ПесковВ миреКасым-Жомарт Токаев
 
 
