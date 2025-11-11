https://ria.ru/20251111/putin-2054331314.html
Путин заявил, что после ужина пригласит Токаева к себе
Путин заявил, что после ужина пригласит Токаева к себе
Президент России Владимир Путин сообщил, что после ужина пригласит к себе лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева на чай. РИА Новости, 11.11.2025
Путин заявил, что после ужина пригласит Токаева к себе на чай