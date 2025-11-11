Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан обсудят повестку двусторонних отношений, заявил Путин - РИА Новости, 11.11.2025
20:27 11.11.2025
Россия и Казахстан обсудят повестку двусторонних отношений, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Казахстан пройдутся по всей повестке дня двусторонних отношений в ходе переговоров в Москве. РИА Новости, 11.11.2025
Россия и Казахстан обсудят повестку двусторонних отношений, заявил Путин

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Казахстан пройдутся по всей повестке дня двусторонних отношений в ходе переговоров в Москве.
"Завтра вместе с коллегами уже (будет возможность - ред.) пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу. Хотя, в целом, я думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее и на более отдаленные среднесрочные перспективы", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Токаев 11-12 ноября находится с государственным визитом в России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что программа государственного визита президента Казахстана в Россию будет насыщенной.
Во вторник Путин и Токаев встречаются в Кремле за неформальным обедом. В среду пройдут переговоры, политики в онлайн-формате примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов. Также Путин даст от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.
