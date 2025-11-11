Россия и Казахстан обсудят повестку двусторонних отношений, заявил Путин

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Казахстан пройдутся по всей повестке дня двусторонних отношений в ходе переговоров в Москве.

Во вторник Путин и Токаев встречаются в Кремле за неформальным обедом. В среду пройдут переговоры, политики в онлайн-формате примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов. Также Путин даст от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.