Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Токаевым - РИА Новости, 11.11.2025
20:23 11.11.2025 (обновлено: 21:00 11.11.2025)
Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Токаевым
Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. РИА Новости, 11.11.2025
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
казахстан
россия
казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. 11 ноября 2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Конечно, мы с вами в постоянном контакте находимся", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Токаев назвал отношения Казахстана и России стратегическим партнерством
Казахстан Россия Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев В мире
 
 
