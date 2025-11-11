https://ria.ru/20251111/putin-2054329066.html
Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Токаевым
Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Токаевым
Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. РИА Новости, 11.11.2025
