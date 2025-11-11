https://ria.ru/20251111/putin-2054306814.html
Путин и президент Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов
Путин и президент Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов - РИА Новости, 11.11.2025
Путин и президент Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных совместных проектов, в том числе в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:45:00+03:00
2025-11-11T18:45:00+03:00
2025-11-11T18:47:00+03:00
россия
узбекистан
московская область (подмосковье)
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153102/57/1531025729_0:177:2894:1805_1920x0_80_0_0_8fce2f6b5c3d80219ad2eb5d5979c457.jpg
https://ria.ru/20251023/memorandum-2050016410.html
россия
узбекистан
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153102/57/1531025729_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_fe55e0756b7196624faac9590ee2215a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, московская область (подмосковье), владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Россия, Узбекистан, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин и президент Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов
Путин обсудил с президентом Узбекистана реализацию совместных проектов