Путин и президент Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.

Также главами государств были затронуты и актуальные международные темы. Отмечается, что было условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.