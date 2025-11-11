Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 11.11.2025 (обновлено: 18:47 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/putin-2054306814.html
Путин и президент Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов
Путин и президент Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов - РИА Новости, 11.11.2025
Путин и президент Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных совместных проектов, в том числе в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:45:00+03:00
2025-11-11T18:47:00+03:00
россия
узбекистан
московская область (подмосковье)
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153102/57/1531025729_0:177:2894:1805_1920x0_80_0_0_8fce2f6b5c3d80219ad2eb5d5979c457.jpg
https://ria.ru/20251023/memorandum-2050016410.html
россия
узбекистан
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153102/57/1531025729_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_fe55e0756b7196624faac9590ee2215a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, узбекистан, московская область (подмосковье), владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Россия, Узбекистан, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин и президент Узбекистана обсудили реализацию совместных проектов

Путин обсудил с президентом Узбекистана реализацию совместных проектов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики. Отмечена важная роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, весомая практическая отдача от проведенного в октябре с.г. в Подмосковье заседания Совета регионов России и Узбекистана", - говорится в сообщении.
Также главами государств были затронуты и актуальные международные темы. Отмечается, что было условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и хоким Сурхандарьинской области в Узбекистане Улугбек Косимов во время подписания меморандума о сотрудничестве регионов двух стран - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Красноярский край и Узбекистан договорились о сотрудничестве
23 октября, 10:55
 
РоссияУзбекистанМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинШавкат МирзиеевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала