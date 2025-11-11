Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев проведут встречу тет-а-тет - РИА Новости, 11.11.2025
18:31 11.11.2025
Путин и Токаев проведут встречу тет-а-тет
Путин и Токаев проведут встречу тет-а-тет - РИА Новости, 11.11.2025
Путин и Токаев проведут встречу тет-а-тет
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин неформально встретятся во вторник в Кремле тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:31:00+03:00
2025-11-11T18:31:00+03:00
в мире
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
казахстан
россия
в мире, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Путин и Токаев проведут встречу тет-а-тет

Пресс-секретарь Желдибай: Путин и Токаев неформально встретятся тет-а-тет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 11 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин неформально встретятся во вторник в Кремле тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь президента казахстанского лидера Руслан Желдибай.
Президент Казахстана 11-12 ноября находится с государственным визитом России.
"В Кремле состоится неформальная встреча тет-а-тет, а также будет дан официальный ужин от имени президента Российской Федерации в честь визита Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь казахстанского президента добавил, что в среду график Касым-Жомарта Токаева будет насыщенным. После официальной церемонии встречи в Кремле он проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин и Токаев обсудили российско-украинские переговоры
17 мая, 12:29
 
