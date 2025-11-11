https://ria.ru/20251111/putin-2054303050.html
Путин и Токаев проведут встречу тет-а-тет
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин неформально встретятся во вторник в Кремле тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.11.2025
