Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана - РИА Новости, 11.11.2025
18:27 11.11.2025 (обновлено: 19:03 11.11.2025)
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
в мире
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
россия
в мире, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, россия
В мире, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Россия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым углубление взаимодействия и стратегического партнерства двух стран.
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин и Мирзиеев также коснулись темы реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики и укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Кроме того, главы государств затронули актуальные вопросы международной политики.
Последний раз лидеры общались в октябре. Тогда они уделили особое внимание сохранению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов кооперации на уровне регионов двух стран.
