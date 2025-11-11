Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым углубление взаимодействия и стратегического партнерства двух стран.

« "Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин и Мирзиеев также коснулись темы реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики и укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Кроме того, главы государств затронули актуальные вопросы международной политики.