Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым углубление взаимодействия и стратегического партнерства двух...
узбекистан
россия
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым углубление взаимодействия и стратегического партнерства двух стран.
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений", — говорится в сообщении
Путин и Мирзиеев также коснулись темы реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики и укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Кроме того, главы государств затронули актуальные вопросы международной политики.
Последний раз лидеры общались в октябре. Тогда они уделили особое внимание сохранению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов кооперации на уровне регионов двух стран.