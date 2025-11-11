В Кремле рассказали о сотрудничестве с Казахстаном в газовой сфере

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин придает большое значение трехстороннему сотрудничеству России, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.
"Не забывайте, что, помимо всего прочего, есть и газовые трехсторонние проекты, которые затрагивают три страны, поставки природного газа - очень важно. Президент Путин придает большое значение вот этому трехстороннему сотрудничеству", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".
"Газпром" и правительство Казахстана в ноябре 2023 года подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве.