В Кремле рассказали о сотрудничестве с Казахстаном в газовой сфере - РИА Новости, 11.11.2025
13:02 11.11.2025
В Кремле рассказали о сотрудничестве с Казахстаном в газовой сфере
В Кремле рассказали о сотрудничестве с Казахстаном в газовой сфере
Президент РФ Владимир Путин придает большое значение трехстороннему сотрудничеству России, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере, заявил пресс-секретарь...
в мире
россия
казахстан
узбекистан
владимир путин
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
газпром
россия
казахстан
узбекистан
в мире, россия, казахстан, узбекистан, владимир путин, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, газпром
В мире, Россия, Казахстан, Узбекистан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Касым-Жомарт Токаев, Газпром
В Кремле рассказали о сотрудничестве с Казахстаном в газовой сфере

Песков: Путин придает большое значение сотрудничеству РФ и Казахстана по газу

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин придает большое значение трехстороннему сотрудничеству России, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.
Путин даст обед в честь визита президента Казахстана в Россию
"Не забывайте, что, помимо всего прочего, есть и газовые трехсторонние проекты, которые затрагивают три страны, поставки природного газа - очень важно. Президент Путин придает большое значение вот этому трехстороннему сотрудничеству", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".
"Газпром" и правительство Казахстана в ноябре 2023 года подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Токаев оценил объем товарооборота между Россией и Казахстаном
Вчера, 10:58
 
