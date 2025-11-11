https://ria.ru/20251111/putin-2054164072.html
Путин даст обед в честь визита президента Казахстана в Россию
Государственный обед от имени президента России Владимира Путина будет дан в честь госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в РФ, сообщил... РИА Новости, 11.11.2025
россия
казахстан
