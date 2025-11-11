Рейтинг@Mail.ru
Путин даст обед в честь визита президента Казахстана в Россию
12:56 11.11.2025
Путин даст обед в честь визита президента Казахстана в Россию
Путин даст обед в честь визита президента Казахстана в Россию
в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, дмитрий песков
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Государственный обед от имени президента России Владимира Путина будет дан в честь госвизита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет дан также от имени президента России государственный обед", - сказал Песков журналистам, говоря о контактах лидеров в среду в рамках госвизита Токаева.
Президент Казахстана в 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.
В миреРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевДмитрий Песков
 
 
