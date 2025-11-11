https://ria.ru/20251111/putin-2054087377.html
Токаев рассказал, как в Казахстане относятся к Путину
Токаев рассказал, как в Казахстане относятся к Путину - РИА Новости, 11.11.2025
Токаев рассказал, как в Казахстане относятся к Путину
Президент России Владимир Путин пользуется уважением в Казахстане как государственный деятель глобального масштаба, написал в своей авторской статье в... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:13:00+03:00
2025-11-11T08:13:00+03:00
2025-11-11T09:31:00+03:00
в мире
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870616615_0:0:3344:1880_1920x0_80_0_0_5cb9411592786a129a8e19971e423182.jpg
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015288328.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870616615_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_f125d3fae11c1d38bffb7273dd263c8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Токаев рассказал, как в Казахстане относятся к Путину
Токаев: Путин пользуется неизменным уважением в Казахстане