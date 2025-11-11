Рейтинг@Mail.ru
08:13 11.11.2025
Токаев рассказал, как в Казахстане относятся к Путину
Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Архивное фото
АСТАНА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пользуется уважением в Казахстане как государственный деятель глобального масштаба, написал в своей авторской статье в "Российской газете" казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
"Все достижения в двустороннем сотрудничестве неразрывно связаны с энергичной, продуктивной деятельностью в данном направлении президента Владимира Владимировича Путина. В Казахстане он пользуется неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, его имя на устах политиков и простых людей практически во всех странах мира", - написал Токаев.
