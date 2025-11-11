Подрядчик строительства космодрома "Восточный" начал гасить долги

Рабочие на монтаже оборудования на огневом кольце стартового комплекса космодрома "Восточный" в Свободненском районе Амурской области. Архивное фото

Рабочие на монтаже оборудования на огневом кольце стартового комплекса космодрома "Восточный" в Свободненском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. Подрядчик строительства космодрома "Восточный" в Амурской области "ПСО "Казань" начал гасить долги за электроэнергию, внесены 10 миллионов рублей, сообщила дирекция космодрома.

"Компания ООО "ПСО "Казань" внесла первый платеж в счет погашения долга за электроэнергию. 10 миллионов рублей отправлены на счета ПАО "ДЭК". В дирекцию предоставлены подтверждающие платеж документы", - говорится в сообщении.

По информации руководства компании, оставшаяся задолженность будет погашена до конца ноября, уточнили в дирекции космодрома.

Ранее " Дальневосточная энергетическая компания " (ДЭК) сообщила, что площадки стартового комплекса "Ангара" на космодроме "Восточный" отключены от электричества за долги, кроме того, компания планирует признать подрядчика ООО ПСО "Казань" банкротом.

Генеральный директор ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Николай Новиков сообщал, что космодром "Восточный" функционирует в обычном режиме, ограничение электроэнергии никак не отразится на строительстве стартового комплекса КРК "Ангара".