Подрядчик строительства космодрома "Восточный" начал гасить долги
Подрядчик строительства космодрома "Восточный" начал гасить долги - РИА Новости, 11.11.2025
Подрядчик строительства космодрома "Восточный" начал гасить долги
Подрядчик строительства космодрома "Восточный" в Амурской области "ПСО "Казань" начал гасить долги за электроэнергию, внесены 10 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:08:00+03:00
2025-11-11T14:08:00+03:00
2025-11-11T14:08:00+03:00
происшествия
амурская область
дальневосточная энергетическая компания
амурская область
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. Подрядчик строительства космодрома "Восточный" в Амурской области "ПСО "Казань" начал гасить долги за электроэнергию, внесены 10 миллионов рублей, сообщила дирекция космодрома.
"Компания ООО "ПСО "Казань" внесла первый платеж в счет погашения долга за электроэнергию. 10 миллионов рублей отправлены на счета ПАО "ДЭК". В дирекцию предоставлены подтверждающие платеж документы", - говорится в сообщении.
По информации руководства компании, оставшаяся задолженность будет погашена до конца ноября, уточнили в дирекции космодрома.
Ранее "Дальневосточная энергетическая компания
" (ДЭК) сообщила, что площадки стартового комплекса "Ангара" на космодроме "Восточный" отключены от электричества за долги, кроме того, компания планирует признать подрядчика ООО ПСО "Казань" банкротом.
Генеральный директор ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Николай Новиков сообщал, что космодром "Восточный" функционирует в обычном режиме, ограничение электроэнергии никак не отразится на строительстве стартового комплекса КРК "Ангара".
По данным ДЭК, долг подрядчика превышает 51 миллион рублей. В начале октября в адрес ДЭК поступили гарантии от строителей, согласно которым до 20 октября должник должен был произвести оплату в сумме 23,1 миллиона рублей. Однако строительная компания не исполнила свои обязательства.