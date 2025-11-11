Рейтинг@Mail.ru
14:08 11.11.2025
Подрядчик строительства космодрома "Восточный" начал гасить долги
Подрядчик строительства космодрома "Восточный" начал гасить долги

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкРабочие на монтаже оборудования на огневом кольце стартового комплекса космодрома "Восточный" в Свободненском районе Амурской области
Рабочие на монтаже оборудования на огневом кольце стартового комплекса космодрома "Восточный" в Свободненском районе Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. Подрядчик строительства космодрома "Восточный" в Амурской области "ПСО "Казань" начал гасить долги за электроэнергию, внесены 10 миллионов рублей, сообщила дирекция космодрома.
"Компания ООО "ПСО "Казань" внесла первый платеж в счет погашения долга за электроэнергию. 10 миллионов рублей отправлены на счета ПАО "ДЭК". В дирекцию предоставлены подтверждающие платеж документы", - говорится в сообщении.
Рабочие на монтаже оборудования на огневом кольце стартового комплекса космодрома Восточный в Свободненском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ВС вернул космодрому "Восточный" жалобу на отказ в иске к ПСО "Казань"
9 октября, 10:59
По информации руководства компании, оставшаяся задолженность будет погашена до конца ноября, уточнили в дирекции космодрома.
Ранее "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщила, что площадки стартового комплекса "Ангара" на космодроме "Восточный" отключены от электричества за долги, кроме того, компания планирует признать подрядчика ООО ПСО "Казань" банкротом.
Генеральный директор ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Николай Новиков сообщал, что космодром "Восточный" функционирует в обычном режиме, ограничение электроэнергии никак не отразится на строительстве стартового комплекса КРК "Ангара".
По данным ДЭК, долг подрядчика превышает 51 миллион рублей. В начале октября в адрес ДЭК поступили гарантии от строителей, согласно которым до 20 октября должник должен был произвести оплату в сумме 23,1 миллиона рублей. Однако строительная компания не исполнила свои обязательства.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Дело в отношении строившего космодром Восточный экс-главы ФГУП прекратили
30 сентября, 05:00
 
