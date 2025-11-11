Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге зарегистрировали третье дело против певицы Логиновой - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/peterburg-2054194482.html
В Петербурге зарегистрировали третье дело против певицы Логиновой
В Петербурге зарегистрировали третье дело против певицы Логиновой - РИА Новости, 11.11.2025
В Петербурге зарегистрировали третье дело против певицы Логиновой
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал третье административное дело об организации массового одновременного пребывания граждан в отношении... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:33:00+03:00
2025-11-11T14:33:00+03:00
россия
санкт-петербург
диана логинова
александр орлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048649753_0:460:928:982_1920x0_80_0_0_8baeb1ba7558f24007d0c8b9d06ad6dd.jpg
https://ria.ru/20251110/perm-2053968288.html
https://ria.ru/20251106/sud-2053093797.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048649753_0:136:928:832_1920x0_80_0_0_46375235cc0be11a4ab5ba8f7d9f8953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, диана логинова, александр орлов
Россия, Санкт-Петербург, Диана Логинова, Александр Орлов
В Петербурге зарегистрировали третье дело против певицы Логиновой

Суд в Петербурге зарегистрировал третье административное дело певицы Логиновой

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаПевица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал третье административное дело об организации массового одновременного пребывания граждан в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, которой уже дважды назначался административный арест за несогласованные акции, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Ленинский районный суд... зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Дианы Логиновой по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка – ред.)", – говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Перми арестовали организатора концерта в поддержку группы "Стоптайм"
10 ноября, 15:47
Суд также зарегистрировал аналогичное дело в отношении музыканта Логиновой Александра Орлова, уточняет судебная пресс-служба.
Как отмечается, причиной привлечения исполнительницы к ответственности стал несогласованный "концерт" на Сенной площади 27 сентября, где собрались не менее 25 человек.
"Несмотря на неоднократные замечания, поступившие от граждан с просьбой прекратить действия, вызывавшие скопление людей, и освободить проход для обеспечения беспрепятственного движения к метро и иному общественному транспорту, Логинова проигнорировала эти требования и продолжила совершать противоправные действия", – приводит пресс-служба судов содержание соответствующего протокола.
Ранее в понедельник источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что Логинова и Орлов доставлены в полицию, их ждет новый суд за организацию массового одновременного пребывания граждан. Он уточнял, что правоохранители будут ходатайствовать перед судом о назначении Логиновой и Орлову нового административного ареста.
Как сообщала в октябре судебная пресс-служба, Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.
Также 28 октября Ленинский районный суд назначил Логиновой, исполнявшей песни иноагентов, штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Защита певицы Монеточки* обжаловала заочный арест
6 ноября, 02:34
 
РоссияСанкт-ПетербургДиана ЛогиноваАлександр Орлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала