В Петербурге зарегистрировали третье дело против певицы Логиновой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал третье административное дело об организации массового одновременного пребывания граждан в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, которой уже дважды назначался административный арест за несогласованные акции, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Ленинский районный суд... зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Дианы Логиновой по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка – ред.)", – говорится в сообщении.

Суд также зарегистрировал аналогичное дело в отношении музыканта Логиновой Александра Орлова , уточняет судебная пресс-служба.

Как отмечается, причиной привлечения исполнительницы к ответственности стал несогласованный "концерт" на Сенной площади 27 сентября, где собрались не менее 25 человек.

"Несмотря на неоднократные замечания, поступившие от граждан с просьбой прекратить действия, вызывавшие скопление людей, и освободить проход для обеспечения беспрепятственного движения к метро и иному общественному транспорту, Логинова проигнорировала эти требования и продолжила совершать противоправные действия", – приводит пресс-служба судов содержание соответствующего протокола.

Ранее в понедельник источник в оперативных службах сообщал РИА Новости, что Логинова и Орлов доставлены в полицию, их ждет новый суд за организацию массового одновременного пребывания граждан. Он уточнял, что правоохранители будут ходатайствовать перед судом о назначении Логиновой и Орлову нового административного ареста.

Как сообщала в октябре судебная пресс-служба, Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.