Рейтинг@Mail.ru
Песков пояснил, почему лидеры во время госвизитов теперь не посещают города - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/peskov-2054350139.html
Песков пояснил, почему лидеры во время госвизитов теперь не посещают города
Песков пояснил, почему лидеры во время госвизитов теперь не посещают города - РИА Новости, 11.11.2025
Песков пояснил, почему лидеры во время госвизитов теперь не посещают города
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему лидеры во время госвизитов перестали посещать несколько городов. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T22:57:00+03:00
2025-11-11T22:57:00+03:00
россия
казахстан
дмитрий песков
владимир путин
касым-жомарт токаев
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251111/putin-2054330352.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, дмитрий песков, владимир путин, касым-жомарт токаев, политика
Россия, Казахстан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Политика
Песков пояснил, почему лидеры во время госвизитов теперь не посещают города

Песков объяснил, почему лидеры не посещают несколько городов во время госвизитов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему лидеры во время госвизитов перестали посещать несколько городов.
Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Россию с государственным визитом.
"А времени ни у кого нет. Невероятно стремительно бежит время! Вы даже не представляете", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Коммерсанта", почему теперь главы государств, совершая государственные визиты, не посещают в обязательном порядке, как раньше, еще один город.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Путин поблагодарил Токаева за визит
Вчера, 20:28
 
РоссияКазахстанДмитрий ПесковВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала